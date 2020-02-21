Москва, , 21:20 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ситуацию в Сирии, сообщает 21 февраля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечено, что встреча состоялась на фоне обострения ситуации в сирийской зоне «Идлиб».

»Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной повестке дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Сирии с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках Астанинского формата», — указано в сообщении МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне Идлиб турецкая армия фактически приняла участие в атаке боевиков джихадистских группировок, оказав им артиллерийскую поддержку. Прорвавшаяся группировка террористов и её бронетехника были уничтожены с помощью ВКС России.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров, возможно, не поедет в Тбилиси – Карасин