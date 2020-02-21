Кишинёв, , 21:15 — REGNUM Что бы ни говорили власти в Кишиневе, без России невозможно решить геополитические вопросы, возникающие на повестке дня Молдавии. Об этом заявил представитель Автономного территориального образования Гагаузия в Брянской области Михаил Дышлюк в рамках дискуссии в ходе конференции «Евразийское пространство в условиях глобальных вызовов третьего десятилетия XXI века», которая 19 и 20 февраля прошла в Брянске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дышлюка, такая же ситуация складывается и в большинстве стран постсоветского пространства, несмотря на то, что ради западных денег и грантов политики из этих стран готовы тиражировать заявления о негативной роли России.

«От того, что происходит в России, как она отвечает на внешние вызовы, от ее отношений с ближайшими стратегическими партнерами зависят в том числе действия молдавских властей, которые, к сожалению, не всегда лицеприятны для руководства России», — считает Дышлюк.

По его словам, хрупкое перемирие между политическими партиями Молдавии, которые являются сторонниками, с одной стороны, интеграции страны в ЕС, с другой — в ЕАЭС, которое было заключено ради свержения общего врага в лице Владимира Плахотнюка, нарушено. Разногласия по важным вопросам, таким, как статус Приденстровья, ассоциация Молдавии с ЕС и статус Молдавии как наблюдателя в ЕАЭС, снова выходят на первый план. По мнению Дышлюка, многое будет зависеть от поведения внешних игроков, в том числе от того, смогут ли Россия и ЕС выработать и согласовать общую дорожную карту по Молдавии без оглядки на США, так как США Молдавия нужна исключительно как антироссийское образование.

Международную научно-практическую конференцию «Евразийское пространство в условиях глобальных вызовов третьего десятилетия XXI века» ежегодно организует Брянский филиал РАНХиГС при поддержке правительства Брянской области. Она задумана как площадка для обмена экспертными мнениями по широкому кругу вопросов, актуальных для всего евразийского пространства.