Москва, , 21:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились, что контакты между двумя странами по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что ранее власти Турции предостерегли Россию от вмешательства в агрессивные турецкие действия в сирийской провинции Идлиб. Москва тем не менее заявила, что неисполнение Турцией её обязательств привели к обострению конфликта в Идлибе. Кроме того, российские ВКС нанесли удары по протурецким террористам, которые при поддержке турецкой армии вели атаку на позиции сирийских правительственных войск.

В Кремле заявили, что начало полномасштабной турецкой военной операции против сирийской армии в Идлибе было бы наихудшим вариантом развития событий.