Тегеран, , 21:08 — REGNUM Решение группы ФАТФ внести Иран в свой чёрный список принято в угоду Израилю, США и Саудовской Аравии, заявил 21 февраля официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщает IRNA.

Комментируя решение ФАТФ, которая заявила, что Иран не выполнил всё, что необходимо, чтобы считаться страной, не причастной к финансированию терроризма и отмыванию денег, иранский дипломат заявил следующее.

Иран, сказал Мусави, приложил максимум усилий, чтобы страна соответствовала вышеуказанным требованиям. Иран принимал соответствующие законы, соблюдает их, а также «больше других сотрудничает с международным организациями, будучи предельно транспарентным».

Мусави «Решение ФАТФ является политически мотивированным в интересах Саудовской Аравии, Соединённых Штатов и Израиля».

Напомним, ФАТФ, или Financial Action Task Force, является международной организацией, занимающейся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

21 февраля она включила Иран в чёрный список, заявив, что он не соответствует требованиям, предъявляемым ею к странам, чтобы она не считала эти государства непричастными к отмыванию денег и финансированию терроризма.

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