Киев, , 20:43 — REGNUM Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, общая сумма закупок с учётом государственных гарантий превысит 2,4 млрд гривен ($980 тысяч).

Кроме этого, по информации военного ведомства, в текущем году Украина намерена завершить разработки и государственные испытания комплексов «Нептун» и «Ольха». После принятия их на вооружение предполагается осуществить закупку серийных образцов.

Напомним, в 2020 году Украина намерена увеличить свои военные расходы на 15% по сравнению с предыдущим годом. Всего на эти цели планируется выделить 246 млрд гривен (более $10 млрд), или 5,45% от ВВП страны.