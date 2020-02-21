Москва, , 20:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что сегодня состоялся ранее запланированный телефонный разговор лидеров России и Турции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, где турецкие войска вступили в боестолкновения с сирийской правительственной армией.

В ходе разговора президент России Владимир Путин выразил свою серьезную обеспокоенность агрессивными действиями террористических группировок в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что именно Турция в рамках договоренностей должна была обеспечить в Идлибе зону деэскалации, поддерживать режим прекращения огня, а также способствовать размежеванию «сирийской вооруженной оппозиции» с исламистами.

Ничего этого Анкара не сделала, что и привело к развитию нынешнего кризиса.