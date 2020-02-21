Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Четыре человека — «отличных кандидата» — рассматриваются в качестве претендентов на должность начальника американской Нацразведки, написал 21 февраля президент США Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «Решение будет в течение нескольких недель».

Напомним, в Нацразведке США должность директора пустует с прошлого года. На этот пост человека назначает президент Штатов с согласия Сената.

Прежним директором ведомства с 16 марта 2017 года по 15 августа 2019 года был Дэн Коутс.

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