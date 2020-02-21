Каракас, , 20:10 — REGNUM Новая акция протеста в Венесуэле состоится 10 марта 2020 г., заявил 21 февраля венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо, передаёт TVV.

Гуайдо «10 марта мы пойдем к Национальной ассамблее».

Оппозиционер пояснил, что он и его сторонники намерены требовать свободы, имея в виду «свободные выборы президента».

Читайте также: Гуайдо собрался давить на Россию

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне, интересы которого в Венесуэле «представляет» Гуайдо, уже заявили, что добиваются проведения новых внеочередных выборов президента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе утверждают, что санкциями хотят сделать «как лучше»