Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Власти США в курсе запроса Турции на размещение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot вблизи границ с Сирийской Арабской Республикой, однако никакого решения в Вашингтоне пока не приняли. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Пентагона.

Напомним, что после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, когда турецкие войска вступили в боестолкновения с сирийской правительственной армией, а Воздушно-космические силы России начали бомбить протурецких террористов, наступающих на позиции сирийских войск, в Турции заговорили о том, что было бы неплохо получить от США зенитно-ракетные комплексы Patriot и развернуть их в непосредственной близости от Идлиба. По всей видимости, этим действием Анкара хотела бы подкрепить свое предостережение российской стороне от вмешательства в действия Турции в Идлибе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции были вынуждены купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, так как США после провалившейся попытки госпереворота в Турции в 2016 году отказались продавать Анкаре свои ЗРК.