Ашхабад, , 19:58 — REGNUM Почти 470 туркменистанцев, вернувшихся на родину из Китая, поместили на карантин по коронавирусной инфекции. Их содержат в инфекционной больнице и в палаточном городке, разбитом в Лебапской области на востоке Туркмении, передает «Азатлык» со ссылкой на собственные источники.

Среди оказавшихся в карантинной зоне туркменистанцев насчитывается около 240 женщин и 230 мужчин.

Оказавшимся на карантине гражданам запретили пользоваться мобильными телефонами.

Первоначально предполагалось, что первым прибывшим из Китая туркменистанцам разрешат покинуть карантинную зону 18 февраля, однако затем срок их пребывания продлили еще на 10 дней.

Теперь их начнут выписывать не раньше 29 февраля, а прилетевших последним рейсом из Пекина граждан должны отпустить по домам 4 марта.

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