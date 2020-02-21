Киев, , 19:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин представляет для «куда большую опасность, чем коронавирус», так как хочет забрать «украинскую душу», сообщил 21 февраля бывший украинский президент Пётр Порошенко на своей странице в Twitter.

По его словам, нынешние власти Киева слишком много внимания уделяют коронавирусу и совсем забыли про «атаки Путина».

«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — написал Порошенко.

«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — напомнил Порошенко свом читателям в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день украинские СМИ активно обсуждают беспорядки, устроенные жителями нескольких областей Украины, протестовавших против эвакуации в эти регионы их соотечественников из Китая.

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