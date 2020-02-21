Бишкек, , 19:55 — REGNUM В Киргизии в преддверии парламентских выборов политические силы всё активнее дискутируют на тему того, сколько процентов от числа проголосовавших избирателей должен составлять проходной порог. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании парламента, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, сейчас в республике есть сторонники девятипроцентного, семипроцентного, пятипроцентного и даже трехпроцентного порога.

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Киргизстанский лидер напомнил, что в свое время многие депутаты поддержали девятипроцентный барьер, приняв соответствующий закон.

«Если прислушаться к мнению сторонников девятипроцентного порога, их главным аргументом является стремление укрупнить партии. Да, это необходимость. Но готовы ли наши политические силы к этому? Как показали дискуссии в обществе — нет», — добавил он.

Говоря о семипроцентном проходном пороге, Жээнбеков отметил, что это — «пройденный и испытанный путь».

«Сторонники пяти‑ и трехпроцентного порога приводят аргумент, пользующийся поддержкой народа, поскольку утверждается, что «необходимо дать возможность молодежи». Но, на самом деле, и здесь присутствуют корыстные интересы некоторых политических сил, прикрывающихся интересами молодежи», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша (республиканского парламента) на 4 октября 2020 года.

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