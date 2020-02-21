Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Замглавы департамента по новым вызовам МИД России Георгий Михно не смог принять участие в мероприятии ООН, посвящённом борьбе с поставками оружия террористам, в связи с невыдачей ему визы США. Об этом сообщил в ходе заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — приводит слова Небензи РИА Новости.

Отмечается, что в предварительной повестке мероприятия было обозначено выступление Георгия Михно в качестве основного спикера от России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе стало известно, что сессия комиссии ООН по разоружению была отложена из-за невыдачи Соединёнными Штатами визы руководителю российской делегации — начальнику отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

Для обсуждения сложившейся ситуации российская сторона инициировала экстренное заседание комитета по отношениям со страной пребывания.