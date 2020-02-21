Анкара, , 19:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в сирийской провинции Идлиб, где турецкие войска вступили в боестолкновения с сирийской правительственной армией. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба президента Турции.

В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили свою приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация сочинского соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной обострения ситуации в Идлибе стало именно невыполнение турецкой стороной взятых на себя обязательств по Идлибу.

В рамках сочинских соглашений Турция должна была установить в Идлибе зону деэскалации и поддерживать режим прекращения огня. Также Анкара должна была склонить наиболее конструктивную часть так называемой «сирийской оппозиции» к переговорам с официальным Дамаском и отделить ее от непримиримых террористов.

На деле всё оказалось иначе. Турция решила прибрать к рукам контролируемую её войсками часть провинции Идлиб, а для террористов турецкие войска стали прикрытием для восстановления сил и подготовки новых атак против сирийских войск.

Сирийская армия не могла долго терпеть непрекращающиеся вылазки террористов из Идлиба и начала контртеррористическую операцию. Оказалось, что в расположении террористов есть турецкие военные и гражданские специалисты, которые начали гибнуть.

В ответ Турция ввела дополнительные силы в Идлиб и фактически вступила в боестолкновения с сирийской армией, защищая тем самым террористов.