Москва, , 19:37 — REGNUM Правительство Российской Федерации подготовило законопроект, который бы упростил получение российского гражданства для граждан четырех иностранных государств. Законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думой до конца февраля 2020 года. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Депутат рассказал, что данный законопроект предусматривает отмену пятилетнего срока пребывания в стране для получения гражданства РФ гражданами четырех стран — Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Кроме того, гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана при получении гражданства Российской Федерации не нужно будет «доказывать материальное положение», отметил депутат Калашников.

Также законопроект содержит норму, согласно которой, при получении российского гражданства после вступления в брак с гражданином РФ не нужно прожить в таком браке три года — достаточно одного года.

Еще одна новация — это возможность получения гражданства России без отказа от уже имеющегося иностранного гражданства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году гражданство России получили почти полмиллиона иностранных граждан. Большая часть из них — жители Донбасса. Также много граждан Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.