Сараево, , 17:56 — REGNUM Заявления члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика о том, что Республика Сербская начинает свой путь к отделению от единого боснийского государства, на самом деле не что иное как «война угроз», которую Сараево и Баня-Лука ведут друг против друга последние 25 лет. Об этом ИА REGNUM заявил историк-балканист, сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

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«Это ответ Додика на повышение ставок бошнякской стороной. Он касается решения Конституционного суда БиГ признать сельскохозяйственные земли на территории Республики Сербской имуществом Боснии и Герцеговины», — полагает эксперт.

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По словам Энгельгардта, для устройства современной Боснии и Герцеговины, созданной Дейтонским мирным соглашением, характерно то, что административные границы между двумя территориальными автономиями, Республикой Сербской и Федерацией БиГ, проведены таким образом, чтобы усложнить возможное разделение.

«Если говорить о Республике Сербской, то она состоит из двух частей — восточной и западной. Восточная граничит с Сербией, и поэтому восток мог бы присоединиться к ней. Тем не менее, восточная часть в силу своего горного рельефа менее развита и менее населена. Основная часть населения проживает как раз в западной части Республики Сербской, вокруг Баня-Луки», — пояснил историк.

Энгельгардт напомнил, что две части Республики Сербской соединяются узким коридором вблизи границы с Хорватией. Самое узкое место этого коридора — это отдельная часть БиГ, которая называется округ Брчко.

«Это территория изъята из состава и Республики Сербской, и Мусульманско-хорватской федерации (сегодня Федерация БиГ). Этот округ получил отдельный статус, им управляет отдельная администрация. Это своеобразный замок на коридоре, и его функция в том, чтобы предотвратить выход республики из общего государства», — отметил Энгельгардт.

По словам эксперта, это было сделано 21 год назад полностью вразрез с Дейстонским соглашением, так как в нём не содержалось договоренностей по поводу конкретных границ этого коридора. «Там было решено, что вопрос откладывается до проведения следующего арбитража. Тем не менее, в процессе арбитража сама комиссия максимально расширила собственные полномочия и приняла к рассмотрению вопрос не об определении границ, как подразумевали в Дейтоне, а о статусе этой территории», — рассказал он.

Эти 20 лет округ Брчко считался территорией под контролем США, потому что должность международного контролера все это время занимают американские дипломаты, продолжил историк. В то время как должность высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговины обычно занимают чиновники ЕС, международный контролёр по округу Брчко, который одновременно является заместителем высокого представителя, всегда американец, отметил Энгельгардт.

«Американцы в первые годы серьёзно финансировали этот округ и хотели сделать из него своеобразную витрину, чтобы показать местному населению, как хорошо слушаться их приказов. Потом, по мере развития кризиса на Ближнем Востоке, у них появились другие интересы, они все это забыли и бросили свою игрушку. С тех пор там произошло фактическое разделение власти между сербами и бошняками, и та же Республика Сербская, которую возглавляет Милорад Додик, в округе Брчко имеет свои рычаги влияния», — заявил историк.

Тем не менее, подчеркнул он, когда ставится вопрос о пересмотре границ, всегда возникает другой вопрос — какими средствами стороны планируют отстаивать свои интересы.

Эксперт напомнил, что почти 30 лет тому назад, когда вспыхнула боснийская война, самая кровопролитная в Европе после 1945 года, Босния была просто переполнена оружием. «Там стояло много частей Югославской народной армии, там были их арсеналы, там была военная промышленность», — добавил он. После войны, на протяжении пятнадцати лет НАТО очень последовательно сокращало вооруженные силы воевавших сторон, напомнил Энгельгардт. Международная миссия поддержки мира в БиГ в лице Североатлантического альянса последовательно и целенаправленно изымала вооружение как у Республики Сербской, так и у Федерации БиГ, а также проводила регулярные кампании по изъятию оружия и боеприпасов у местного населения, продолжил историк. Как рассказал Энгельгардт, в итоге львиная доля вооружения, в первую очередь, тяжелого, была изъята, а то, что осталось, на сегодняшний день в целом устарело.

«В данный момент стороны реально обладают независимыми полициями. Милорад Додик постепенно пытается расширить возможности своей полиции. За последние годы была создана жандармерия, потом в прошлом году была создана резервная полиция, но надо понимать, что все эти формирования пока ограничены по численности. Оружие у сторон отобрано, так что возможность военного конфликта пока невелика. При всей напряженности в отношениях, сторонам пока нечем воевать», — заявил эксперт.

Что касается возможностей для мирного отделения Республики Сербской, они, по мнению историка, пока тоже невелики. При этом он подчеркнул, что у Республики Сербской для отделения от БиГ есть довольно убедительный набор аргументов и достаточно обширная юридическая база. С другой стороны, проблема в том, что у РС нет сильной политической поддержки в Европе, на которую она могла бы опереться в борьбе за независимость, полагает Энгельгардт.

Георгий Энгельгардт «В отличие от самопровозглашенного Косово, у Республики Сербской есть все политические основания [для отделения]. Но также есть и железная воля Запада? стремящегося не мытьем, так катаньем сохранить единство Боснии и Герцеговины, и это огромная проблема для Баня-Луки. Она сталкивается с очень сильным внешним сопротивлением, и это не сопротивление Сараево. Как раз сопротивление Сараево они могли бы проигнорировать и навязать свою волю».

Энгельгардт допускает, что у Республики Сербской мог бы появиться шанс добиться отделения от БиГ и объединения с Сербией в случае возникновения какого-то дополнительного кризиса в ЕС — тогда бы боснийский вопрос отошел на второй план и открылась бы возможность для пересмотра статуса Республики Сербской.

«Додик очень опытный политик и прежде всего мастер маневра. При этом я не могу сказать, что он лицемер. У него есть цель — максимальное повышение статуса республики с возможным выходом. Но к этой цели он идет очень осторожно, и очень точно вымеряет риски. Додик балансирует на лезвии, и он ни разу с этого лезвия не соскользнул и ни разу не перешёл Рубикон, особенно себе во вред. Необдуманный риск — это не его черта», — подытожил Георгий Энгельнардт.

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