Москва, , 17:31 — REGNUM Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк повышена президентом РФ Владимиром Путиным до звания генерал-майора полиции. Соответствующий указ опубликован сегодня, 21 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что до последнего времени Волк была в звании подполковника.

«Присвоить специальные звания сотрудникам органов внутренних дел России <…> (звание) генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — сказано в указе президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина Волк начала работать в системе министерства внутренних дел России в начале 2000 года. Тогда она работала в пресс-службе УБЭП Москвы. Волк закончила Московскую академию МВД России и в 2004 году защитила кандидатскую диссертацию.

В начале своей карьеры Ирина Волк активно сотрудничала со СМИ в качестве автора статей, телевизионного корреспондента и даже ведущей. Она работала в передаче «Вести. Дежурная часть». Велка рубрику об экономических преступлениях на телеканале «ТВ-Центр».

Кроме того, Волк пишет детективы.

В 2016 году Волк стала официальным представителем министерства внутренних дел России — она возглавила управление МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации.