Киев, , 17:04 — REGNUM Военный парад в Москве, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, — это «инструмент агрессивной политики РФ», заявил 21 февраля на брифинге руководитель украинского Института национальной памяти Антон Дробович.

По словам Дробовича, Россия использует исторические события для достижения политических целей, а сам парад Победы — это проявление «победобесия».

Дробович утверждает, что все пожелавшие принять участие в этом мероприятии «станут инструментами агрессивной российской политики» и это относится не только к возможным членам украинской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы в честь 75-летия разгрома нацизма, состоится 9 мая 2020 года на Красной площади. На данный момент лидеры 17 стран официально подтвердили своё участие в торжествах в Москве.

Напомним, государственная политика Украины с 2014 года включает в себя прославление пособников нацистов и прямое оскорбление и уничтожение памяти воинов Красной Армии.

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