Киев, , 17:01 — REGNUM За действиями протестующих в Новых Санжарах стояли «определенные манипуляторы», заявил сегодня, 21 февраля, губернатор Полтавской области Олег Синегубов.

Он выступил на экстренной сессии Полтавского облсовета, где рассматривались события, случившиеся в регионе накануне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Синегубов подчеркнул, что манипуляторы «подстрекали людей» и поставляли технику для возбуждения беспорядков.

По его словам, общее число протестующих было порядка 700−800 человек (всего в населенном пункте проживают около 10 тыс. человек) .

«Поведение отдельных полтавчан просто поражало — вместо помощи эвакуированным мы увидели то, за что стыдно всей стране», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в полиции также заявили, что по предварительным данным, наряду с местными жителями в бунте участвовали и посторонние лица. Силовики заявили, что все участники конфликта будут «идентифицированы, установлены и привлечены к ответственности».