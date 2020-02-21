Рига, 21 февраля 2020, 16:58 — REGNUM Латвийский государственный правозащитник Юрис Янсонс призвал пересмотреть нормы социального обеспечения в отношение беженцев. Об этом пишет портал Nra.lv.
По его словам, предоставляемое людям пособие, которые выбрали Латвию в качестве своего убежища, не изменялось много лет.
«Сегодня эта сумма находится в районе 200 евро. Сомневаюсь, что на эти деньги возможно обеспечить себе нормальное существование, а эти люди могут получить уважение и интегрироваться в общество», — сказал Янсонс.
По мнению омбудсмена, главная причина такого отношения к беженцам кроется в позиции, которую занимают латвийские должностные лица.