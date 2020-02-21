Симферополь, 21 февраля 2020, 16:55 — REGNUM Международный сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать в Крыму. Об этом 21 февраля сообщили представители компании.
Напомним, с начала 2020 года пользователи стали жаловаться на сбои в работе сервиса.
По данным представителей компании, это связано с ограничительными мерами Европейского союза против России и Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе Крыма заявили о том, что введённые Евросоюзом санкции по отношению к Крыму, а также начало работы транспортного перехода через Керченский пролив привели к сокращению рабочих на предприятии Крымские морские порты.