Симферополь, , 16:55 — REGNUM Международный сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать в Крыму. Об этом 21 февраля сообщили представители компании.

Напомним, с начала 2020 года пользователи стали жаловаться на сбои в работе сервиса.

По данным представителей компании, это связано с ограничительными мерами Европейского союза против России и Крыма.

«Несмотря на разочарование некоторых пользователей этого сервиса, большинство крымчан и российских туристов предпочитают использовать более традиционные средства перемещения: самолёты, поезда, автобусы», — прокомментировали ситуацию в ИА REGNUM в правительстве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе Крыма заявили о том, что введённые Евросоюзом санкции по отношению к Крыму, а также начало работы транспортного перехода через Керченский пролив привели к сокращению рабочих на предприятии Крымские морские порты.

Об этом: Крымские морские порты массово увольняют рабочих