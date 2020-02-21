Москва, , 16:52 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров успокоил сограждан насчет планом министерства повысить транспортный налог на автомобили чей экологический класс ниже Евро 3. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 21 февраля.

Напомним, что накануне стало известно о предложении Минпромторга повысить с 1 января 2021 года транспортный налог на коммерческий транспорт, чей экологический класс Евро 3 и ниже.

Однако в ряде СМИ не разобрались и представили дело так, как будто речь идет о повышении транспортного налога на автомобили, чей экологический класс Евро 3 и ниже, либо экологический класс вообще не присвоен.

Мантуров подтвердил, что планы министерства касаются только коммерческого транспорта и никак не затронут личные автомобили граждан.

«Данная инициатива не затронет частных владельцев легковых автомобилей. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал министр.

Он пояснил, что в основном речь идет о старых «убитых» автобусах и других коммерческих автомобилях, которые технически и морально устарели и вредят экологии и здоровью граждан России. Таких автомобилей в стране, по данным Минпромторга, порядка 3 млн штук.

«Предлагаемая нами мера позволит повысить экономическую привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду», — пояснил Мантуров.