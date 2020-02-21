Украина, , 16:48 — REGNUM Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Соответствующий вопрос обсуждался на экстренной сессии Полтавского облсовета.

Чиновник напомнил, что место для обсервации здоровых людей не обязательно должно отвечать требованиям инфекционных больниц.

«Остановить функционирование медицинских учреждений, чтобы разместить там здоровых людей без симптомов, Украина была не готова. Все такие заведения полностью задействованы, и медики работают в штатном режиме», — сказал Ляшко.

Представитель Минздрава заявил, что пересматривалось достаточно большое количество заведений, которые можно задействовать в этом случае. Он подчеркнул, что власти оценивали «большое количество индикаторов и показателей».

ИА REGNUM напоминает, что согласно неофициальной информации, в качестве других вариантов для размещения эвакуированных из Китая рассматривали санатории во Львовской, Тернопольской и Киевской областях. В этих регионах прошли акции протеста против размещения людей на карантин.