Сухум, , 16:55 — REGNUM Здание администрации Ткуарчалского района в Абхазии оцеплено полицией в связи с протестами граждан, требующих отставки Аиды Чачхалии, главы района. Об этом 21 февраля сообщает Sputnik Абхазия.

У здания администрации собралось около 70 человек, часть из них поддерживает главу района. Протестующие собрались у здания администрации с раннего утра и ждут приезда делегации от исполняющего обязанности президента Республики Валерия Бганба.

В настоящее время ситуация у здания администрации района стабильная, обстановка контролируется силами правоохранительных органов. Приняты меры для недопущения каких-либо противоправных действий.

Сама Чачхалия заявила о потасовке возле здания между протестующими и её сторонниками, однако прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария пояснил, что по данному поводу не было никаких официальных обращений в правоохранительные органы.

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