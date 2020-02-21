Бишкек, , 16:43 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии закрыли уголовное дело, возбужденное в отношении объявившего себя богом бизнесмена Арстанбека Абдылдаева, ставшего известным благодаря интернет-мемам «Зима не будет» и «Путин — биоробот», передает «24.kg».

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В главном управлении внутренних дел киргизской столицы отмечают, что эксперты в течение четырех месяцев пытались выяснить, имеются ли элементы разжигания межрелигиозной вражды в публичных заявлениях Абдылдаева о том, что он якобы является божеством.

В итоге состава преступления им найти не удалось, а потому досудебное разбирательство по возбужденному против экс-кандидата в президенты Киргизии было прекращено.

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