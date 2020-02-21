Киев, , 16:37 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Елизавета Богуцкая просит Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в связи с протестами в городе Винники (Львовская область) против принятия эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом сама депутат заявила сегодня, 21 февраля, в комментарии государственному информагентству «Укринформ».

По словам депутата, ей удалось собрать около 100 подписей народных депутатов из фракции «Слуга народа» в поддержку этой позиции.

«Это не только для того, чтобы усилить эту позицию, а чтобы каждый народный депутат имел свою точку зрения, свою гражданскую позицию и подписью засвидетельствовал солидарность с теми гражданами, которые прилетели. Я планирую сегодня уже передать это заявление (спецслужбе)», — отметила Богуцкая.

Она отметила, что далеко не все депутаты «Слуги народа» готовы подписаться под ее инициативой.

Депутат добавила, что призывает не только СБУ, но и министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и руководительницу Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову расследовать ситуацию в Винниках — «кто мог быть заказчиком всего этого, плательщиком, кто нанимал подстрекателей».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Львовская область рассматривалась как одно из возможных мест для принятия борта с эвакуированными из Китая, а в больнице Винников (населенный пункт недалеко от Львова) состоялось «симуляционное обучение». после этого в городе начались протесты, причем на акции вышли как местные жители, так и медики. В итоге 21 февраля самолет сел в Харькове, а эвакуированных отвезли на карантин в поселок Новые Санжары в Полтавской области.