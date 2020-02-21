Москва, , 16:21 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак разъяснил предложение президента России Владимира Путина по поставкам российской нефти в Белоруссию. Слова Новака приводит сегодня, 21 февраля, пресс-служба министерства энергетики.

По словам Новака, белорусской стороне предложен вариант, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год. Это означает пропорционально снижению экспортной пошлины.

«Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — пояснил Новак.

Также министр добавил, что это предложение пула российских компаний, которые согласны продавать нефть Белоруссии на таких условиях, уже доведены до белорусского руководства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В ночь на 21 февраля Сечин доложил Путину результаты переговоров. Затем Путин позвонил Лукашенко и обсудил ситуацию.

Утром Лукашенко заявил, что Путин сказал ему о готовности Москвы компенсировать Минску примерно 300 миллионов долларов доходов, выпадающих из бюджета из-за российского налогового маневра.