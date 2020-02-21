21 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Интересно, насколько по итогам выборов победитель будет готов к компромиссу, ведь как бы арифметика выборов не складывалась, очевидно, что результата, скажем, центрально-азиатского у нее будет. Вряд ли победитель наберет 90%. Значит, очевиден определенно электоральный раскол

Армида Кишмахова, , 16:19 — REGNUM «Брехаловку» можно по праву назвать сердцем Абхазии. С раннего утра здесь собираются мужчины, чтобы поговорить о своих делах и мировых проблемах. Аромат от кофе, который падают в пластиковых стаканах за 50 рублей в небольшой кофейне, в самом центре Сухума разносится по всей набережной. Кстати, для своих «завсегдатых» здесь кофе стоит 25 рублей, и подается оно в кофейной кружке.

Абхазия

В последний месяц народа за столиками на знаменитой «Брехаловке» собирается все больше. Абхазы уверены: «Здесь все проблемы решаются, даже государственные».

Временами со столиков доносятся фамилии: Ардзинба, Хаджимба, Бжания, Дзяпшба. (Для тех, кто не знает — это фамилии экс-президента и трех новых кандидатов, которые примут участие в досрочных президентских выборах. Они, напомним, пройдут 22 марта). Далее следует критика в их адрес. Ничего страшного, это просто народ обсуждает политические проблемы своей страны. Здесь это считается нормой — просто абхазы не молчат, когда недовольны.

Вслушавшись в разговоры, становится очевидным, что есть явный фаворит в лице Аслана Бжания, который идет в одном блоке с Анквабом. Такого мнения придерживается и политолог Сергей Маркедонов. В разговоре с нами он рассказал, что это за кандидаты, и каковы их ресурсы

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России:

— Кандидатов три. Наверное, пожалуй, фаворитом этой избирательной кампании можно назвать Аслана Бжания. У Бжания опыт участия в президентских выборах уже был. В 2014 году он избирался, и занял второе место, набрав 36% голосов — это достаточно приличный результат. На выборах прошлого года он также рассматривался как один из фаворитов, но его госпитализация, связанная с отравлением, создало ему проблемы для участия в избирательной кампании, и он его пропустил. Но массовые протесты и досрочная отставка Рауля Хаджимбы в январе 2020 открыла для Бжания возможность попытать свои силы снова. В то же самое время, несмотря на фаворита, можно говорить, что кампания не будет такой уж простой. Следующий кандидат, на которого я обратил бы внимание — это Адгур Ардзинба. Человек, который до недавнего времени был вице-премьером, занимал пост министра экономики Абхазии. Он самый молодой — ему 38 лет. Для сравнения: Бжании — 57, а третьему кандидату Леониду Дзяпшбе — 59. Ардзинба — самый молодой, пожалуй, самый перспективный и его рассматривают как условного представителя, теперь уже оппонента Аслана Бжания и представителем прежней власти, поскольку он является родственником первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. С этим человеком долгое время делал и связывал карьеру Рауль Хаджимба. И наконец, Леонид Дзяпшба — человек, который имел достаточно большой управленческий опыт. Дважды занимал пост министра внутренних дел Абхазии. Участвовал в выборах, но пока, скажем, больших успехов не снискал. Его электоральный ресурс в двух избирательных кампаниях — в пределах 3−6%.

Маркедонов также особо отметил, что в Абхазии выборы — это не только публичная конкуренция, но и согласование интересов.

— Предвыборный штаб Аслана Бжании возглавил Александр Анкваб, человек, который занимал пост президента в 2011—2014 гг. и который ушел в 2014 году в досрочную отставку, в результате массовых протестов. Но в политику абхазскую вернулся, был избран депутатом Национального Собрания (Парламента) Абхазии до этого имел опыт работы премьер-министром, вице-президентом, министром внутренних дел. И его конфликт с Владиславом Ардзинба еще в начале 90-х во многом предопределил внутриполитическую динамику Абхазии. И вот такое его участие весьма Аслана Бжания усиливает.

Очков Аслану Бжания прибавляет и то, что он уже определился с предвыборной программой. Основные ее тезисы посвящены борьбе с коррупцией, преобразованиям в госаппарате, правоохранительных органах и судебной системе, а также с формированием благоприятного инвестиционного климата.

Аслан Бжания, кандидат в президенты Абхазии:

— Мы должны провести масштабные преобразования в государственном аппарате, преобразования в правоохранительных органах и в судебной системе. Все это в последующем приведет к условиям, которые обеспечат рост в экономике. Нам необходимо провести общесистемные преобразования в экономике. Это вопросы, связанные с формированием приемлемого инвестиционного климата, создания удобной налоговой системы. У нас должны быть понятны и удобны таможенные платежи. Необходимо правоохранительные органы избавить от устаревших функций. Например, в МВД есть подразделение УБЭП. Я думаю, что это подразделение не оправдывает свое существование. Или, например, в той же Генпрокуратуре, на мой взгляд, неоправданное количество прокуроров занимаются осуществлением мер по общему надзору. Или судебная система — для такой небольшой территории мы имеем Верховный суд, Конституционный суд, Арбитражный суд. Я это вижу немножко по-другому. У нас должен быть один суд — Верховный, в рамках которого будет несколько коллегий.

Для того, чтобы добиться всего этого, по его мнению, надо, в частности, пересмотреть правовые акты и принять новые законы.

Адгур Ардзинба должен был консолидировать электорат, который был и остается от Рауля Хаджимба. Но, народ, собравшийся этим утром на «Брехаловке», (среди которых и ведущие политики независимого государства) считает, что за такой короткий срок раскрутить кандидата до полноценной победы вряд ли удастся.

Сам Ардзинба утверждает, что за ним не стоят политические партии, и сам он ассоциирует себя только с абхазским государством и его светлым будущим.

Адгур Ардзинба, кандидат в президенты Абхазии:

— Большинство людей, которые входят в нашу команду и поддерживают нас, никогда не состояли ни в каких партиях, не занимались политикой. В то же время, среди тех, кто поддерживает, есть и специалисты, работавшие при предыдущих президентах, в том числе и при Рауле Джумковиче. Мы никого не разделяем. На примере нашей работы мы показали, что на госслужбе не имеют значение ни возраст, ни политические взгляды, ни связи. Важны только знания, профессиональные навыки и желание принести пользу государству. Мы создали кадровый резерв и уже несколько лет набираем сотрудником посредством конкурсного отбора. Так мы намерены поступать и в будущем и распространить такие принципы работы во всем нашем государстве.

Основной причиной того, что избиратели не отдадут свои голоса молодому политику, политолог Николай Трапш называет то, что в Абхазии общество традиционное, а Адгур Ардзинба слишком молодой. Но с точки зрения приобретения политического опыта — это бесценно. Он также отметил, что в настоящее время идет генерация новых политиков, которые жизненно необходимы для Абхазии.

Николай Трапш, кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений Южного федерального университета:

— В истории президентских выборов, наконец-то появились новые лица — Адгур Ардзинба, который идет вместе с кандидатом в вице-президенты директором Института гуманитарных исследований Абхазии Ардой Ашуба. Одни видят в этом ответ на общественный запрос на новых игроков, другие считают это вызовом, который позволит набрать политический вес на будущее. У Ардзинба пока репутация молодого и грамотного исполнителя. В Абхазии он многим запомнился как автор идеи первой национальной криптовалюты. В любом случае, Ардзинба — интересная фигура, которая может привнести в абхазскую политику что-то новое. Последние 15−20 лет абхазское общество эксплуатирует одну и ту же когорту политиков. Кандидатура актуальная и нужная, на мой взгляд. Я рассматриваю его участие как какой-то трамплин. Если даже он не выиграет выборы, то он все равно останется перспективным политиком, который способен в дальнейшем быть полезным Абхазии.

Мы не должны забывать, что в Абхазии традиционное общество, где есть определенное подсознательное недоверие к молодым персонажам. У одних это идет в плюс, у других в минус. С другой стороны, мы понимаем, что у нас общество достаточно клановое, общество, связанное тысячами нитей между собой. Совершенно не обязательно, что свои собственные электоральные предпочтения будут работать против консолидированных интересов односельчан, однофамильцев или еще кого-то. Этот момент предсказать очень сложно. Поэтому я уверен, что конкуренция на выборах будет, то есть там не будет игры в одну калитку.

Что касается третьего кандидата в президенты Леонида Дзяпшбы, политолог Николай Трапш отмечает, что он — человек очень яркий, оригинальный, с явными харизматическими качествами, но результаты всех его участий в политическом процессе вряд ли изменятся в этот раз. Его электората недостаточно, чтобы всерьез бороться за кресло президента.

В продолжение разговора политолог Николай Трапш добавил, что с момента предшествующих выборов электоральные предпочтения в Абхазии сильно трансформировались, поэтому сложно угадать, в какую сторону они сыграют.

Интересно, насколько по итогам выборов победитель будет готов к компромиссу, ведь как бы арифметика выборов не складывалась, очевидно, что результата, скажем, центрально-азиатского у нее будет. Вряд ли победитель наберет 90%. Значит, очевиден определенно электоральный раскол, и большая ответственность на победителе, как его сгладить. Но это будет уже потом, а пока мы видим разворачивание агитационной кампании. Выборы вступают в решающую фазу, когда все карты уже открыты, определены претенденты. Будем наблюдать, похоже, что скучно не будет.