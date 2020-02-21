Серов, Свердловская область, , 16:47 — REGNUM Кандидат на довыборы в заксобрание Свердловской области от партии «Яблоко» Александр Столбов публично сжёг меморандум своей политической организации. Об этом сообщает «Новый день».

Планировалось, что экс-член КПРФ пойдёт от «Яблока» по Краснотурьинскому округу № 16. Однако оказалось, что Столбову необходимо признать меморандум партии, в котором есть требование о признании Крыма украинской территории.

«Для меня это вообще неприемлимо», — сказал Столбов.

Также активист считает, что партию нужно признать иностранным агентом.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы состоятся 17 мая 2020 года. «Единая Россия» уже провела праймериз для кандидата от партии, где первое место занял глава Ивделя Пётр Соколюк.

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