Соликамск, Пермский край, 21 февраля 2020, 16:07 — REGNUM В Пермском крае осуждён депутат регионального Заксобрания Илья Кузьмин. Он признан виновным в заведомо ложном доносе, сообщает краевое управление СКР.
Приговор вынесен в Соликамске. Суд установил, что 24 февраля 2019 года депутат инсценировал покушение на себя. Это было сделано якобы «с целью повышения своего имиджа». О «покушении» он заявил в полицию и распространил эту информацию в соцсетях.
До суда обвиняемый был в СИЗО. Суд назначил ему три года колонии общего режима. В силу приговор пока не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура требовала для него четыре года колонии.
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