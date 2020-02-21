Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Жительнице Санкт-Петербурга, которая лично пожаловалась президенту России на низкую пенсию по инвалидности и спросила, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц, власти города тут же нашли подходящую работу. Кроме того, есть работа и для ее сына. Матери женщины помогут поправить здоровье, а в квартире бесплатно сделают ремонт. О таких чудесных изменениях в жизни петербурженки после разговора с главой государства сообщают 21 февраля петербургские СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля в Петербурге Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку на Васильевском острове, после чего пообщался с горожанами. Женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц, и как выжить матерям одиночкам. Путин ответил, что жить на эти деньги тяжело, но в России гарантируют зарплату не ниже прожиточного минимума и ведут большую работу по поддержке семей с детьми.

Читайте также: Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед встретился с жительницей этого района Зинаидой Беликовой, которая и обратилась к президенту на Васильевском острове.

Как выяснилось, женщина ранее окончила курсы соцработника, и потому чиновник предложил ей профильную работу в одной из местных клиник: развозить медицинские документы на машине с водителем.

«Зинаида Беликова с радостью согласилась и сразу же написала заявление. Гражданка там же сможет получать и врачебную помощь. У Зинаиды Беликовой 22-летний сын. Он служил в ракетно-зенитных войсках. А сейчас пытается трудоустроиться. Для него есть вакансия водителя кареты скорой помощи», — отмечает источник.

Николай Цед также предложил пожилой матери Беликовой помощь в прохождении медобследования и путёвку в санаторий. Кроме того, за счет администрации в квартире Беликовых сделают ремонт.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг предположение СМИ о том, что разговор Путина с женщиной на улице Петербурга был «провокацией».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле отказались считать провокацией вопрос о зарплате Путина