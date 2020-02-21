Рига, , 16:04 — REGNUM В течение 2020 — 2022 годов Латвия может оказаться в числе пяти самых безопасных государств в Европе. Надежду на это, как пишет портал Tvnet. lv, выразил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс.

По его словам, план стратегического развития Латвии на 2020−2022 гг, подготовленный министерство внутренних дел (МВД) страны, базируется на основных положениях реформы государственного управления.

План предусматривает, что МВД Латвии сосредоточится на охране общественного порядка, безопасности государственной границы, защите граждан и предотвращение преступлений, вопросах учёта жителей и миграции, сказал Гиргенс.

Отметим, что документ не подкреплён финансовыми расчётами.