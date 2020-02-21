Рига, , 15:55 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс провозгласил изменения в основной закон о муниципальных выборах, которые вступят в силу 22 февраля 2020 года. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, смысл поправок сводится к тому, что при досрочном роспуске местной Думы (если он происходит больше, чем за 9 или 24 месяца до окончания срока полномочий) новая будет избираться на четыре года плюс оставшийся срок полномочий «старой Думы». Также новые изменения ограничивают срок полномочий назначаемой временной управы при роспуске муниципального совета депутатов с 15 месяцев до девяти.

Отмечается, что 41 депутат Сейма (парламента) Латвии, выступив с инициативой отдать поправки на референдум, пытались задержать провозглашение этого закона. Инициатива собрала около 6000 подписей при необходимых 154 868.