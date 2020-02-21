Минск, , 15:50 — REGNUM Минск подсчитает свои «потери» от изменения Россией российского законодательства в нефтяной сфере и выставит счёт, который оплатят российские поставщики нефти в Белоруссию. Об этом 21 февраля заявил Александр Лукашенко в беседе белорусским послом в России Владимиром Семашко.

Как отметили в пресс-службе президента Белоруссии, до встречи с Семашко белорусский лидер по телефону обсудил с Владимиром Путиным вопросы поставок нефти и газа в постсоветскую республику, а также условия кредитования Россией официального Минска и участия белорусских компаний в российских проектах за рубежом.

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В 2019 году Россией и Белоруссией был подписан индикативный баланс на 2020 год, предусматривающий поставку 24 млн т российской нефти, однако не были подписаны контракты — Минск обусловил подписание отказом российских нефтетрейдеров от премии в цене поставок.

Лукашенко во время встречи с Семашко сказал: «После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет — наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т, — это примерно $420−430 млн, которые мы теряем».

«Путин предложил, что эти деньги они Белоруссии компенсируют. Он признал, что это справедливо», — добавил Лукашенко.

При этом он сослался на заявление Путина о том, что «компенсация» официальному Минску будет произведена за счет российских компаний. Лукашенко отметил: «За счёт российских компаний, так за счёт российских. Но это уже какое-то движение вперёд. И в этом направлении будем работать».

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По мнению Лукашенко, Россия также должна снизить стоимость газа для Белоруссии — он должен стоить «в районе до $90». Он отметил, что «коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ».

Тем временем белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли на 6,7% повысило тариф на транспортировку нефти на маршрутном направлении нефтепровода «Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель» магистрального трубопровода «Гомельтранснефть Дружба». В прошлом году Минск неоднократно пытался добиться скидок на нефть и газ из России, а также поднять тарифы на транзит российской нефти в Евросоюз.