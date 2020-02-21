Москва, , 15:43 — REGNUM Болгария является эпицентром антироссийской кампании, развёрнутой в Восточной Европе спецслужбами США. Об этом рассказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов, передаёт 21 февраля ТАСС.

Кампания нацелена на компрометацию политических и общественных деятелей восточноевропейских стран, которые выступают за развитие добрососедских отношений с Россией. Для этого мобилизована агентура и неправительственные организации, которые получают финансирование от официальных ведомств США.

Иванов уточнил, что эпицентром этой кампании стала Болгария, где регулярно разжигаются шпионские скандалы, за которыми следует необоснованная высылка российских дипломатов.

Подобный инцидент произошёл после визита директора СВР Сергея Нарышкина в ОАЭ и встречи с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Появилась информация о том, что Нарышкин якобы просил шейха освободить задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена Васила Божкова. Эти сведения распространял представитель спецслужб Болгарии, которого США поощряли действовать против РФ, отметил Иванов.

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