Джакарта, , 15:26 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что правительство не будет проводить военные операции в Папуа, сообщает Kompas.

«Нельзя бороться военным путем. Правительство должно защищать права человека в Папуа», — заявил Мохаммад Махфуд в Джакарте.

По его словам, термин «военная операция» идентичен нарушению прав человека.

Между тем, первая территориальная угроза — это ситуация в Южно-Китайском море.

«Население Китая составляет 1,3 млрд человек, его численность, несомненно, больше, чем в Индонезии. Поэтому, если мы столкнемся с этим физически, мы можем проиграть», — отметил Мохаммад Махфуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел специальное координационное совещание, чтобы обсудить разработку системы вооружения на 2020−2024 годы.

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