Москва, 21 февраля 2020, 15:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает удержать свою власть любыми способами, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Михаил Маркелов. Об этом он заявил 21 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы Анкары приобрести ЗРК «Патриот».
В свою очередь руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, заметил, что Турция 20 лет выпрашивала у США комплексы «Патриот».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Кремле отказались комментировать обращение Турции к США о продаже противоракетных комплексов «Патриот» для применения в Сирии.