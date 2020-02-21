Москва, , 15:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает удержать свою власть любыми способами, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Михаил Маркелов. Об этом он заявил 21 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы Анкары приобрести ЗРК «Патриот».

"Эрдоган всегда был хитрым лисом. И его политика — и нашим, и вашим. У Эрдогана есть особенность. Он очень боится (а его время подходит к концу), что он уйдёт раньше срока. Что произойдёт военный переворот или что-то другое. Он любыми способами хочет удержать власть», — сказал Маркелов.

В свою очередь руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, заметил, что Турция 20 лет выпрашивала у США комплексы «Патриот».

"США им эти комплексы не давали. Чтобы не укреплять турецкое ПВО, чтобы не делать её обособленным и самым крутым игроком в регионе, — сказал Михайлов. — Но уже в декабре Трамп и Помпео уговаривали Эрдогана взять «Патриоты» даже за кредит. То есть бесплатно. Но контракты с Россией ему обходятся в миллиарды. А «Патриоты» у американцев он возьмёт даром. И американцы ему их дадут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Кремле отказались комментировать обращение Турции к США о продаже противоракетных комплексов «Патриот» для применения в Сирии.