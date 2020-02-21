Минск, , 15:20 — REGNUM Белоруссия получила предложения российских экспортёров нефти об изменении формулы экспортного ценообразования. Об этом 21 февраля заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, речь идёт о снижении премии, которую российские компании получали до 2020 года при поставках в Белоруссию. Пресс-служба Минэнерго РФ цитирует Новака: «Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины».

Также сегодня, 21 февраля Александр Лукашенко рассказал, что по телефону обсудил с Владимиром Путиным вопросы поставок российской нефти в Белоруссию, получив «неожиданное предложение» от президента РФ. По словам Лукашенко, Москва готова компенсировать Минску $300 млн недополучаемых белорусским бюджетом доходов из-за изменения российского налогового законодательства в нефтяной сфере.

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После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российские нефтяные компании не получат компенсации из бюджета РФ за ликвидацию премии при поставках нефти в Белоруссию. Песков сказал: «Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Минск требовал от Москвы снизить стоимость поставок нефти и газа в Белоруссию. Александр Лукашенко потребовал от российских компаний отказаться от премии при поставках нефти в Белоруссию. Он санкционировал подписание в декабре 2019 года баланса Союзного государства на поставку в Белоруссию 24 млн т российской нефти, однако запретил подписывать контракты с российскими компаниями, пока те не откажутся от премии. В итоге белорусские НПЗ испытывают острый дефицит сырья, а белорусский госбюджет — дефицит налоговых поступлений.

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