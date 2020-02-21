Минск, , 15:19 — REGNUM Для Белоруссии наступила полная ясность по ценам на поставляемые из России нефть и газ. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, сообщает БелТА.

Лукашенко рассказал, что обсудил цены на газ с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В Европе в настоящее время газ стоит меньше $110 за тысячу кубометров, значит для Белоруссии он должен стоить «в районе до $90».

«Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал о согласии российского президента Владимира Путина компенсировать Минску потери от налогового манёвра.

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