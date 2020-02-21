Кампала, , 15:19 — REGNUM Правительство Уганды закупило 10 000 литров фенитротиона, фосфоротиоатного инсектицида, который недорог и широко используется во всем мире, для воздушного распыления против саранчи. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По словам чиновников министерства сельского хозяйства страны, инсектициды поступят в Уганду в пятницу, 21 февраля, из Японии.

Постоянный секретарь министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уганды Пиус Вакаби Касайя сказал в интервью Daily Monitor, что химическое вещество будет подготавливаться к использованию в соседней Кении.

«Производитель 96% фенитротиона, химического вещества, используемого для аэрозольного распыления, находится в Японии. Химическое вещество доставляется в твердой форме, но смешивается в Кении», — заявил Вакаби.

Со своей стороны, Брайт Рвамирама, министр животноводства Уганды, отметил, что получить инсектициды — большая борьба для страны.

«Мы закупили химикат… Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предложила нам бесплатный транспорт для переброски инсектицидов из Найроби в Сороти», — сказал Рвамирама журналистам в Кампале.

Согласно заявлению министра, к настоящему времени саранча распространилось на 17 районов Уганды субрегионов Карамоджа, Ачоли, Тесо и Западный Нил. В число пострадавших районов входят Абим, Каабонг, Накапирипирит, Амудат, Агаго, Катакви, Набилатук, Морото, Китгум, Сороти и Коле и другие.