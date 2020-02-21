Киев, , 15:10 — REGNUM Протесты в Новых Санжарах и других регионах Украины против размещения эвакуированных из Китая объясняются тем, что люди не верят властям, что у размещенных на карантин действительно нет коронавируса, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что проблема не в том, что украинцы ненавидят украинцев, а в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине.

«Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения», — заявил Корнейчук.

По его словам, если бы президент Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили самолёт в Харькове, а потом лично сопроводили в санаторий в Новых Санжарах — это «реально сняло бы напряжение в обществе».

«Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через соцсети читает морали народу, вот где цинизм», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 февраля, Зеленский заявил, что накануне ему показалось, что Украина — это «Европа эпохи Средневековья, к сожалению».

«Давайте не забывать, что мы все с вами люди», — добавил он.

Накануне президент призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и «проявить человечность».

Отметим, что самолет с эвакуированными в Харькове встречал глава МВД Арсен Аваков, а в санатории «Новые Санжары» вместе с людьми на карантине находится глава Минздрава Зоряна Скалецкая.