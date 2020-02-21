Бишкек, , 15:07 — REGNUM Перед выборами депутатов городских парламентов в городах Киргизии массово незаконно прописывают на постоянное место жительства граждан из сельской местности — зачастую даже без согласия и ведома хозяев жилья. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

По информации надзорного органа, с начала 2020 года органы паспортизации и регистрации населения зарегистрировали в городе Оше около 35,9 тысячи человек и в городе Караколе — более 3,1 тысячи человек.

Генпрокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в этих городах по трем адресам зарегистрировано свыше 2,6 тысячи граждан. По двум из них никто не проживает, а по третьему собственник дома согласие на прописку такого большого количества неизвестных ему сельчан не давал.

Еще в одном случае установлен факт регистрации более 100 граждан в нежилом помещении одного из учебных заведений.

По итогам проверки в отношении заподозренных в предвыборных махинациях сотрудников государственной регистрационной службы возбуждены уголовные дела по статье «Злоупотребление должностным положением». Теперь им грозит денежный штраф или лишение свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет.

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