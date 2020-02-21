Астрахань, , 15:01 — REGNUM Глава администрации города Астрахани Радик Харисов уходит в отставку, сообщил портал «Астраханские новости».

Харисов направил главе Астрахани Алёне Губановой заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия в связи с отставкой по собственному желанию. Заявление депутаты должны будут рассмотреть на заседании 25 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Радик Харисов стал мэром Астрахани в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял региональное министерство промышленности.

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