Эр-Рияд, , 15:04 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан обвинил йеменских хуситов в нежелании прекратить конфликт, об этом 21 февраля сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано во время пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом.

Также глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии подчеркнул, что Иран играет дестабилизирующую роль в Йемене, предоставляя повстанцам тяжелое вооружение.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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