Минск, , 14:56 — REGNUM Российские нефтяные компании не получат бюджетной компенсации за недополученную выгоду от поставок нефти в Белоруссию. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поводом для комментария стало сделанное сегодня, 21 февраля заявление Александра Лукашенко после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президенты обсуждали вопрос выплаты Россией компенсации $300 млн Белоруссии за снижение российской экспортной пошлины на нефть («налоговый манёвр» в российском законодательстве).

«В том числе за счет премий компаниям», — уточнил Лукашенко, с прошлого года добивающийся от российских поставщиков нефти отказа от взимания премии при поставках в Белоруссию.

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Песков ответил на вопрос журналистов о возможности компенсационных выплат из российского бюджета российским поставщикам нефти в Белоруссию, коль скоро Лукашенко со ссылкой на Путина заявил о таком сценарии выхода из нефтяного конфликта.

«Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются», — цитирует «РИА Новости» ответ Пескова.

Он уточнил: «Рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций».

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Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко потребовал от российских компаний отказаться от премии при поставках нефти в Белоруссию. Он санкционировал подписание в декабре 2019 года баланса Союзного государства на поставку в Белоруссию 24 млн т российской нефти, однако запретил подписывать контракты с российскими компаниями, пока те не откажутся от премии.

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