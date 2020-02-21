Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Вопросы укрепления единства и стабильности в Казахстане обсудили Верховный муфтий республики Наурызбай кажы Таганулы и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, сообщили 21 февраля в пресс-службе главы государства.

Токаев посетил мечеть «Хазрет Султан» и встретился с новым главой духовного управления мусульман Казахстана. Стороны обсудили проведение разъяснительной работы в интересах всего народа.

Президент подчеркнул, что в Казахстане необходимо поставить заслоны на пути негативных процессов, которые происходят в мире. Наурызбай кажы Таганулы, в свою очередь, ознакомил главу государства с планом проведения организационной и благотворительной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на IX внеочередном курултае духовного управления мусульман Казахстана был избран Верховный муфтий. Прежний глава духовного управления Серикбай кажы Таганулы покинул свой пост по состоянию здоровья.

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