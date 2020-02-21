Киев, , 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 21 февраля, преодолела отметку в 1,5 тыс. рассмотренных правок к закону о продаже земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что всего к документу перед вторым чтением подали более 4 тыс. правок.

Рассмотрение правок проходит в рутинном режиме без инцидентов и обсуждений. Впрочем, действительно принципиальные поправки к документу депутаты пока не рассматривали.

Ранее в «Слуге народа» заявляли, что собственно голосование по законопроекту может состояться во второй половине апреля. Отдельные депутаты, в частности, представители профильного в этом случае аграрного комитета Рады не исключают созыв внеочередных заседаний парламента для ускорения процесса.