Минск, , 14:55 — REGNUM Белоруссия может переориентировать на Китай поставки продовольственных товаров, если её не прекратит «гнобить» Россельхознадзор. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске.

Он отметил, что Белоруссия поставляет в разные регионы мира свои продукты питания, так как они высокого качества. Поставки идут не только в Россию, но и в европейские страны и Китай.

«Поэтому Данкверту надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок», — цитирует БелТА слова Лукашенко о главе Россельхознадзора Сергее Данкверте.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также рассказал о телефонном звонке российского президента Владимира Путина, касающемся поставок в Белоруссию нефти. Россия готова компенсировать Минску $300 млн за изменение своего налогового законодательства в нефтяной сфере.

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