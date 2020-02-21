* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Соединенные Штаты готовы подписать соглашение с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце февраля, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его заявление опубликовано 21 февраля на официальной странице главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус в Twitter.

В заявлении отмечается, что США и представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к пониманию по значительному и общенациональному сокращению насилия в Афганистане.

«Ожидается, что в рамках успешной реализации этих переговоров будет продвигаться вперед подписание соглашения между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы готовимся к подписанию соглашения 29 февраля», — отмечается в заявлении.

Напомним, 19 февраля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о снижении уровня насилия в Афганистане пока не удалось.

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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