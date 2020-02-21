Москва, 21 февраля 2020, 14:39 — REGNUM Россия мешает экспансионистским планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 21 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день нет чётких решений о проведении саммита по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии.
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