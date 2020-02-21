Москва, , 14:39 — REGNUM Россия мешает экспансионистским планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 21 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Турция хочет восстановить границы Османской империи, — сказал Степанян. — И Эрдоган неоднократно говорил о том, что «мы будем расширять влияние Турции». Турция в Ливии, Турция в Катаре, Турция в Ираке, Турция в Сирии. Турция имеет виды на Кипр и так далее. Но на этом пути Турции мешает Россия. Россия пришла помогать по просьбе сирийских властей освободиться от международных террористов, а турки вторглись и оккупировали территорию Сирии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день нет чётких решений о проведении саммита по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии.

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